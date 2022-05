Buga 2025: Kritik an OB Madsen aus Bürgerschaft

In der Kritik: Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Das Agieren von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) im Zusammenhang mit der geplanten Bundesgartenschau 2025 ruft in der Bürgerschaft heftige Kritik hervor. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andrea Krönert, forderte im NDR indirekt Madsens Rücktritt. Der Sender zitiert Krönert mit den Worten, weil Madsens Alleingang der Stadt schade, könne er nicht mehr länger OB in Rostock sein.

Rostock - Madsen hatte am Mittwoch mit der Aussage überrascht, dass die Buga 2025 unter den gegenwärtigen Umständen - mit den Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges - nicht machbar sei. Vermutlich bleibe am Ende der Prüfungen die Erkenntnis: „Lieber ein schnelles Ende.“

Krönert sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, ihre Äußerung gegenüber dem NDR habe sie in einer persönlichen emotionalen Aufwallung gemacht. Sie engagiere sich seit Jahren sehr für die Buga und sei von der Medienmeldung mit Madsens Aussage überrascht worden. Ihre Äußerung sei nicht mit ihrer Fraktion abgestimmt gewesen.

Am Donnerstagnachmittag (16.00 Uhr) kommt der Buga-Aufsichtsrat in Rostock zusammen. Nach dem Bekanntwerden einer Risikoanalyse hatte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag die zentralen Bedingungen für die 2025 in Rostock geplante Bundesgartenschau genannt. Danach sei die Buga nur mit der Warnowbrücke durchführbar. Auch der Stadtpark, der Stadthafen mit Hochwasserschutz sowie ein Teil des neuen Wohngebiets Warnow-Quartier müssten umgesetzt werden. Backhaus hatte gleichzeitig betont, dass Fördergelder von rund 60 Millionen Euro nur für eine Buga im Jahr 2025 bereitstehen würden. dpa