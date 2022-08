Bundespräsident am Sonnenblumenhaus: 30 Jahre Lichtenhagen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag der rassistischen Ausschreitungen im Stadtteil Lichtenhagen vor dem Sonnenblumenhaus mit Zeitzeugen. © Jens Büttner/dpa

Sonnenblumen sind ein Symbol für Licht, Sommer und Farbe. In Lichtenhagen zieren sie ein Hochhaus, dessen Name eher für ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte steht. Daran erinnerte der Bundespräsident - und er brachte Sonnenblumen mit.

Rostock - Einen Moment lang hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier inne. Ein kurzer Blick nach oben zum großen Sonnenblumenmosaik, das dem zwölfgeschossigen Hochhaus seinen Namen gab und das Rostock 1992 weltweit in die Schlagzeilen brachte. Vor 30 Jahren sei das Sonnenblumenhaus ein Ort schlimmster ausländerfeindlicher Übergriffe geworden, so Steinmeier am Donnerstag in Rostock-Lichtenhagen. „Es ist ein Mahnmal, und es erinnert uns an Tage der Schande in unserem Land.“

Schändlich seien damals nicht nur die Angreifer gewesen, die mit Molotowcocktails und Brechstangen gegen die in dem Haus lebenden Menschen vorgegangen seien. „Schändlich auch, dass viele diesem Tun nicht nur zugeschaut haben, sondern applaudiert und ermutigt haben.“ Teile des Sonnenblumenhauses wurden am Donnerstag unter Denkmalschutz gestellt, darunter auch das 400 Quadratmeter große Blumenmosaik an der Fassade.

Vom 22. bis zum 26. August 1992 hatten Anwohner und Neonazis unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt. Die Polizei zog sich damals zeitweise zurück. Die Bewohner des Hauses waren sich selbst überlassen.

Zahlreiche Menschen flohen sich in Todesangst über das Dach. Wie ein Wunder gab es keine Toten. Die Ausschreitungen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Bilder gingen um die Welt.

Neben Steinmeier stellten unter anderen auch Mecklenburg- Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, der Ostbeauftragte sowie die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider beziehungsweise Reem Alabali-Radovan (alle SPD), Sonnenblumen in die Vase.

Anlässlich des 30. Jahrestages des Pogroms wurden auch die beiden Hausaufgänge mit den Nummern 18 und 19 unter Denkmalschutz gestellt. Nach dem Besuch wollte Steinmeier mit Schülern und Anwohnern in Lichtenhagen sprechen, einen buddhistisch-vietnamesischen Tempel besuchen und am Abend eine Rede im Rostocker Rathaus halten.

Rostocks amtierender Oberbürgermeister Steffen Bockhahn (Linke) hatte im Vorfeld die Bedeutung der Ereignisse vor 30 Jahren unterstrichen: „Die Tage im August 1992 sind Teil unserer Stadtgeschichte und für immer mit dem Namen unserer Stadt verbunden. Die Aufarbeitung ist ein permanenter Auftrag für unsere Stadt. Das Pogrom ist geschehen, und daher kann es auch wieder geschehen. Dies zu verhindern bleibt unsere Aufgabe!“

Der Fraktionschef der oppositionellen CDU-Fraktion im Schweriner Landtag, Franz-Robert Liskow, sagte, die Ereignisse seien damals zu einer Bürde des wiedervereinigten Deutschlands geworden: „Nach wie vor erfüllen mich die Bilder aus Rostock-Lichtenhagen von vor 30 Jahren mit tiefer Scham. Es ist unvorstellbar, dass der deutsche Rechtsstaat mehrtägige Ausschreitungen mehr oder minder ungehindert geschehen lässt.“ Anlässlich des Jahrestages in Lichtenhagen ist am Samstag eine Demonstration geplant. Das Motto lautet „Damals wie heute: Erinnern heißt verändern.“ dpa