Bundespräsident Steinmeier startet „Ortszeit“ in Neustrelitz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht mit der Einwohnern. © Jens Büttner/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die von ihm zu Jahresbeginn ins Leben gerufene Reihe „Ortszeit Deutschland“ am Dienstag in Neustrelitz fortgesetzt. Die ehemalige Residenzstadt in Ostmecklenburg ist für drei Tag Amtssitz des Staatsoberhaupts. Steinmeier will die Zeit außerhalb der Bundeshauptstadt Berlin vor allem auch dazu nutzen, um mit den Menschen über aktuelle Herausforderungen, ihre Wünsche und Sorgen ins Gespräch zu kommen.

Neustrelitz - Schon auf dem Weg vom Bahnhof zum Rathaus wurde Steinmeier mit der aktuellen Debatte um den Krieg in der Ukraine konfrontiert. Zwei Frauen forderten ihn auf, sich für eine diplomatische Lösung einzusetzen und sich gegen weitere Waffenlieferungen stark zu machen.

Nach der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt sind zunächst Treffen mit Kindern und Jugendlichen geplant. Am Mittwoch will der Bundespräsident bei einer „Kaffeetafel kontrovers“ mit geladenen Gästen unter anderem über die Themen Protestkultur, Folgen der Energiekrise und bürgerschaftliches Engagement diskutieren. Die anhaltenden Proteste gegen die Energiepolitik hatten zuletzt auch wachsende Zweifel an der Demokratie deutlich gemacht. Vor Neustrelitz hatte Steinmeier schon Altenburg in Thüringen, Quedlinburg in Sachsen-Anhalt und Rottweil in Baden-Württemberg mehrtägige Besuche abgestattet. dpa