Bundespräsident Steinmeier wirbt für Solidarität mit Ukraine

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht mit der Einwohnern. © Jens Büttner/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Verständnis für die aktuellen Sorgen der Menschen um die hohen Energiepreise geäußert, als Ursachen dafür aber den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine benannt. „So unangenehm vieles ist, und so schwer es uns fällt damit umzugehen, dass wir uns wieder einschränken müssen: Wir dürfen diesen Konflikt nicht ignorieren.

Neustrelitz - Wir dürfen nicht so tun, als habe der Krieg Russlands gegen die Ukraine nichts mit uns zu tun“, betonte Steinmeier am Dienstag in Neustrelitz. Die ostmecklenburgische Stadt ist die vierte Station der von ihm ins Leben gerufenen Besuchsreihe „Ortszeit Deutschland“, bei der Steinmeier jeweils für mehrere Tage seinen Amtssitz in die Provinz verlegt, um mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen.

Zu Beginn seines Besuches war er von zwei Frauen aufgefordert worden, sich für eine diplomatische Lösung einzusetzen und sich gegen weitere Waffenlieferungen stark zu machen. „Wir sind nicht Kriegspartei. Aber wir sind natürlich mit angegriffen, weil, wenn wir zulassen, dass heute Grenzen in Europa wieder willkürlich und unter Gewalt korrigiert werden können, dann wird eine Büchse der Pandora geöffnet. Dann wird möglicherweise der Ehrgeiz Russlands auch noch weitergehen“, sagte der Bundespräsident. Er sehe seine Aufgabe dabei auch darin, Menschen davon zu überzeugen, nicht ignorant zu sein. „Auch wenn wir nicht Kriegspartei sind, sollten wir Solidarität mit der Ukraine zeigen.“ dpa