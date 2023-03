Bundestagspetition richtet sich gegen LNG-Terminal vor Rügen

Das Verarbeitungsschiff „Neptune“ liegt im Industriehafen am LNG-Terminal. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Kritiker einer vor Rügen geplanten Anlage zum Import von Flüssigerdgas haben eine Bundestagspetition gestartet. Die am Dienstag veröffentlichte Petition richtet sich gegen die Aufnahme Rügens als Standort in das LNG-Beschleunigungsgesetz. Damit soll das Bauprojekt als priorisiertes Vorhaben eingestuft und der Weg für ein schnelleres Genehmigungsverfahren geebnet werden.

Sellin/Berlin - Bisher ist in dem Gesetz als Standort in Vorpommern nur Lubmin vorgesehen. Die Petition kann bis 4. April unterzeichnet werden.

Petenten sind nach Angaben der Organisatoren Marvin Müller, Landesvorsitzender der Jusos Mecklenburg-Vorpommern und Mitglied der Gemeindevertretung von Binz, sowie Kai Gardeja, Tourismusdirektor der Binzer Bucht und Vorstandsmitglied des Landes-Tourismusverbandes.

Das LNG-Terminal direkt vor Rügen sei auch im politischen Berlin stark umstritten, sagte Müller. Gardeja erhält nach eigener Aussage viele Zuschriften aus ganz Deutschland zu dem Thema. „Daher sind wir sehr optimistisch, das Quorum von 50.000 Stimmen zu erreichen.“

Dann müssten die Petenten in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses angehört werden. Eine Petition auf der Internetseite change.org gegen das geplante Terminal hatte bis Dienstagmittag knapp 80.000 Unterstützer.

Nach bisherigen Plänen sollen in der Ostsee vor Sellin im Südosten Rügens zwei Plattformen gebaut werden, an denen schwimmende Flüssigerdgas-Terminals festmachen sollen. Nach dem Mitte Januar offiziell eröffneten Terminal in Lubmin wäre es das zweite in Vorpommern. Das Projekt vor Rügen soll der Energiekonzern RWE im Auftrag der Bundesregierung umsetzen. dpa