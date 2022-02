Bundeswirtschaftsminister Habeck zu Besuch im Nordosten

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht. © Michel Euler/AP/dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich am Montag mit Landesressortchef Reinhard Meyer (SPD) zu Gesprächen im Wirtschaftsministerium getroffen. Gegen Mittag wird Habeck in Wismar im dortigen Dock der MV-Werften-Gruppe erwartet. Er soll unter anderem mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter des Unternehmens, Christoph Morgen, sowie Vertretern von Betriebsrat und IG Metall zusammentreffen.

Schwerin - Anschließend ist ein Besuch beim Energieunternehmen Apex in Rostock-Laage geplant. Die Firma bietet Wasserstoff-Lösungen für Industrieparks an. Wasserstoff wird eine bedeutende Rolle bei der künftigen Sicherstellung des Energiebedarfs in Deutschland beigemessen. Den Abschluss des Ministerbesuchs im Nordosten bildet ein Treffen mit Vertretern der für Mecklenburg-Vorpommern wichtigen Tourismuswirtschaft in Fincken (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).

Vor dem Besuch hatte Habeck in der vergangenen Woche betont, dass er die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas verringern möchte. Dabei brachte Habeck das Flüssiggas LNG ins Gespräch. Mecklenburg-Vorpommern könnte sowohl von einem stärkeren Fokus auf Wasserstoff als auch bei LNG profitieren. dpa