Bus-Shuttle für Bürgerversammlung zu Unterkunft in Upahl

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat für die am Freitag angesetzte Bürgerversammlung zur Flüchtlingsunterkunft in Upahl einen Shuttle-Service organisiert. Das Nahverkehrsunternehmen Nahbus werde zwischen der Feuerwehr Upahl und dem Veranstaltungsort in Grevesmühlen ein Bus-Shuttle einrichten, teilte der Landkreis am Mittwoch in Wismar mit. Um 17.00 Uhr und um 17.

Schwerin/Upahl - 30 Uhr soll je ein Bus abfahren.

Nach den Protesten gegen die geplante Unterkunft für 400 Geflüchtete hatte der Kreis eine Bürgerversammlung angesetzt. Diese soll um 18.00 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums am Tannenberg in Grevesmühlen stattfinden. Hier soll die Sachlage erläutert werden. Bereits angekündigt wurden der Landrat Tino Schomann (CDU) sowie Vertreter des Innenministeriums, des Nahverkehrsunternehmens Nahbus, der Polizei und des Roten Kreuzes.

Am vergangenen Donnerstag hatte es bei einem Protest gegen den Beschluss des Kreistags Tumulte gegeben. 120 Polizeibeamte schirmten die Sitzung von in der Spitze bis zu 700 Demonstrierenden ab. Auch Vertreter des rechten politischen Spektrums waren laut Polizei vor Ort.

Auch für die an diesem Donnerstag im Zeughaus in Wismar stattfindende Kreistagssitzung wurde eine Demonstration angekündigt. Angemeldet wurden laut Kreis 200 Teilnehmer. dpa