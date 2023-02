Caspar David Friedrichs „Kreidefelsen auf Rügen“ in MV

Anlässlich des 250. Geburtstages des Malers Caspar David Friedrich kommt 2024 eines seiner bekanntesten Werke erstmals nach Mecklenburg-Vorpommern. Das Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ werde kommendes Jahr sieben Wochen lang von August bis Oktober im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald zu sehen sein, teilte die Geburtsstadt des Künstlers am Dienstag mit.

Greifswald - Das Bild mit dem berühmten Blick von der Klippe auf Rügen hinge normalerweise im schweizerischen Winterthur.

Mit einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm soll an den berühmten Vertreter der Romantik erinnert werden, in dessen Bildern sich immer wieder Motive aus Vorpommern finden. Geplant sind etwa Lesungen, Vorträge, Theateraufführungen, Sonderausstellungen, Konzerte und Kunst im öffentlichen Raum. Feierlich eröffnet werden soll das Caspar-David-Friedrich-Jahr am 20. Januar 2024.

Der am 5. September 1774 geborene Künstler gelte heute als einer der bekanntesten Maler Deutschlands. In Greifswald erhielt er laut Stadt auch seine ersten Zeichenstunden. Auch nachdem er nach Kopenhagen und anschließend nach Dresden zog, sei Greifswald ein fester Bestandteil im Leben des Künstlers geblieben. Immer wieder sei er zurückgekehrt. dpa