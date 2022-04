CDU-Amtsinhaber Flörke gewinnt Bürgermeisterwahl in Parchim

Das Rathaus von Parchim. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der CDU-Politiker Dirk Flörke bleibt weitere sieben Jahre Bürgermeister in Parchim (Ludwiglust-Parchim). Der 1969 geborene Lehrer gewann die Bürgermeisterwahl am Sonntag mit 60,1 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung auf der Internetseite der Stadt mitteilte. Flörke erhielt 3436 Stimmen. Der einzige Herausforderer, der 33 Jahre alte SPD-Stadtvertreter und Arzt Sebastian Langer, kam auf 2278 Stimmen, was 39,9 Prozent bedeutete.

Parchim - Die Wahlbeteiligung lag, wie vor sieben Jahren auch, bei rund 40 Prozent.

Es wird die zweite Amtszeit für Flörke, die bis 2029 reichen soll. Parchim ist Kreisstadt des Großkreises Ludwigslust-Parchim und hat rund 18.000 Einwohner. In der Stadtvertretung entfallen derzeit von 25 Sitzen auf die SPD 7, die CDU 6, die AfD 5, die Linke 3, eine Initiative 2 sowie auf die Grünen ein Sitz. Dazu kommt ein Einzelbewerber.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es in den nächsten Wochen elf weitere Wahlen von hauptamtlichen Bürgermeistern. Davon fallen sechs auf den 8. Mai: Stralsund, Bergen, Wolgast (Vorpommern-Greifswald), Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), Hagenow und Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim). In Greifswald ist die Wahl am 12. Juni. In Stralsund und Greifswald wollen die Amtsinhaber von CDU und Grünen ihre Spitzenämter auch verteidigen. dpa