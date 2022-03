CDU fordert Lockerung der Quarantäne: Zu viel Arbeitsausfall

Das Logo der CDU. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Die CDU fordert eine Lockerung der Corona-Quarantäneregeln in Mecklenburg-Vorpommern, um Versorgungsengpässe zu vermeiden. Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Katy Hoffmeister, kritisierte am Mittwoch, dringend benötigte Mitarbeiter müssten zu Hause bleiben, weil sie mit dem Coronavirus infiziert seien - auch wenn sie keine oder nur sehr schwache Symptome hätten.

Schwerin - Sie könnten ohne größere Probleme ihrer Arbeit nachgehen, vor allem dann, wenn der Arbeitsplatz Teil der kritischen Infrastruktur sei, meinte Hoffmeister. Dies gelte insbesondere, wenn die Betroffenen auf der Arbeit keinen oder nur sehr begrenzten Kontakt zu anderen Menschen hätten und die Hygieneregeln beachtet würden. Sie werde beantragen, das Thema auf die Tagesordnung des Gesundheitsausschusses des Landtags zu setzen, kündigte die ehemalige Justizministerin an.

Hoffmeister verwies darauf, dass in anderen Staaten Europas die Quarantäneregeln bereits gelockert worden seien. In England gibt es seit Ende Februar gar keine Quarantäne-Pflicht bei Corona-Infektionen mehr. Mit dem Schritt passte Premierminister Boris Johnson den Umgang mit Covid-19 dem mit herkömmlichen Erkältungskrankheiten an.

Das Gesundheitsministerium in Schwerin wies darauf hin, dass die sogenannte Arbeitsquarantäne für symptomfreie Infizierte in der kritischen Infrastruktur im Ausnahmefall bereits seit Mitte Januar möglich sei. Der Einsatz müsse jeweils mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden, erklärte ein Ministeriumssprecher. Neben Symptomfreiheit seien in solchen Fällen eine tägliche Testung und die strenge Einhaltung der Hygieneregeln vorgeschrieben.

Hoffmeister sagte dazu, die bisherigen Möglichkeiten schienen nicht zu greifen oder nicht auszureichen. „Sonst würde es die Rückmeldungen nicht geben, dass es derzeit zu zum Teil erheblichen Personalengpässen kommt, trotz asymptomatischer beziehungsweise unter sehr leichten Beschwerden leidender Menschen.“

Mecklenburg-Vorpommern hat derzeit bundesweit das stärkste Corona-Infektionsgeschehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt über 2000. Bundesweit betrug dieser Wert zuletzt rund 1600. dpa