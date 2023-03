CDU fordert Transparenz zu Vorgängen um Klimastiftung

Eine Plenarsitzung im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Nach dem Skandal rund um verschwundene Steuerakten der Klimastiftung MV dringt die CDU im Schweriner Landtag auf umfassende Transparenz und will deshalb auch die für Freitag geplante Sitzung von Rechts- und der Finanzausschuss öffentlich abhalten. „Die Vorgänge haben inzwischen eine breite bundesweite Rezeption erfahren. Es wäre schwer zu erklären, warum die Ausschüsse des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern in dieser wichtigen Angelegenheit hinter verschlossenen Türen tagen sollen“, begründete der CDU-Abgeordnete Marc Reinhardt am Donnerstag in Schwerin den Antrag.

Schwerin - In der gemeinsamen Sitzung beider Ausschüsse habe die Landesregierung die letzte Chance, reinen Tisch zu machen. „Tag für Tag werden die Geschichten unglaublicher“, erklärte Reinhardt.

Die Sondersitzung war von den Oppositionsfraktionen von CDU, Grüne und FDP beantragt worden, nachdem Details zu verschwundenen Steuerakten der umstrittenen Stiftung öffentlich geworden waren. Nach Ansicht der Opposition wurden dem Parlament wichtige Informationen dazu lange Zeit vorenthalten. Eine Finanzbeamtin hatte die Unterlagen verbrannt. Auf Basis nachgeforderter Kopien hatte das Land von der Stiftung eine Schenkungssteuer in Höhe von fast 10 Millionen verlangt.

Die Stiftung war Anfang 2021 vom Land gegründet worden, um die durch angedrohte US-Sanktionen gefährdete Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 voranzutreiben. Dafür vergab sie Aufträge im Umfang von 165 Millionen Euro, finanziert von der Gazprom-Tochter Nord Stream, die der Stiftung zudem 20 Millionen Euro für Klimaschutz-Projekte überwies. Die Finanzbehörden des Landes und der Stiftungsvorstand streiten nun, ob darauf eine Schenkungssteuern entrichtet werden muss. Eine Gerichtsentscheidung dazu steht aus. dpa