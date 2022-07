CDU fordert Wiederaufnahme der Juristenausbildung in Rostock

Eine Jura-Studentin hält in einer Vorlesung eine Ausgabe vom Grundgesetz in der Hand. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die CDU hat die Wiederaufnahme einer vollwertigen Juristenausbildung an der Universität Rostock gefordert. „Diese Forderung wird sowohl von der Gerichtsbarkeit im Land als auch von der Rechtsanwaltskammer geteilt“, sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Ehlers, am Donnerstag nach Gesprächen in Rostock. Es zeichne sich Personalmangel in der Justiz ab.

Schwerin - Es brauche lediglich zwei Professuren und drei Mitarbeiter-Stellen, damit die Juristische Fakultät der Universität Rostock wieder eine vollwertige juristische Ausbildung mit Staatsexamen anbieten könne. Die zusätzlichen Kosten von rund 500.000 Euro im Jahr fielen im Verhältnis zu einem Mangel an Juristen mit all den einhergehenden negativen Folgen nicht ins Gewicht, meinte Ehlers. „Rot-Rot hat die Forderung leider im Rahmen der Haushaltsberatungen abgelehnt.“ An der juristischen Fakultät der Universität Rostock wird aktuell ein Bachelor- und ein Masterstudiengang angeboten, nicht aber eine Ausbildung, die zum Staatsexamen führt. dpa