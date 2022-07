CDU-Fraktion fordert stärkere Innovationsförderung in MV

Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, Innovationen und Unternehmensgründungen stärker als bislang zu fördern. Das Land müsse zusätzliche Mittel in die Hand nehmen, wenn Mecklenburg-Vorpommern im Wettbewerb der Bundesländer um die besten Köpfe nicht den Anschluss verlieren soll, sagte der finanzpolitische Fraktionssprecher, Marc Reinhardt, am Dienstag in Rostock.

Rostock - Als Beispiel nannte er Bayern, wo seinen Angaben zufolge 1000 zusätzliche Professuren und 10.000 Studienplätze in der Informationstechnologie geschaffen werden.

Andere norddeutsche Bundesländer hätten aus ihren Zentren für künstliche Intelligenz (KI) permanente Einrichtungen gemacht. „Dies wäre auch für Mecklenburg-Vorpommern der richtige Weg“, sagte Reinhard. Gerade in MV mit seinen vielen kleinen und mittleren Unternehmen sei es unabdingbar, niedrigschwellig über KI und Data Science zu informieren. dpa