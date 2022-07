CDU-Fraktion fordert weitere Finanzierung

Die CDU-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern fordert die weitere Finanzierung des Digitalen Klassenzimmers im Digitalen Innovationszentrum Rostock durch das Land. Die Förderung des Landes sei zum 30. Juni ausgelaufen, was ihr völlig unverständlich sei, teilte die CDU-Landtagsabgeordnete Katy Hoffmeister am Sonntag mit. „Ein so erfolgreiches Projekt, dass sogar von Schulen aus anderen Bundesländern nachgefragt wird, wegen fehlender 30.

Schwerin - 000 Euro im Jahr einzustellen, wirft ein bezeichnendes Licht auf die rot-rote Landesregierung.“ Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) sei nun gefordert, eine Anschlussfinanzierung sicherzustellen.

Das Digitale Klassenzimmer muss nach Hoffmeisters Forderung weiterhin für Schulen offenstehen, „damit der digitale Unterricht an immer mehr Schulen des Landes nicht nur technisch möglich, sondern auch tatsächlich gelebte Unterrichtspraxis wird“. Die langfristig erfolgreiche digitale Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns hänge von den digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ab, ist die Abgeordnete überzeugt.

Im Digitalen Klassenzimmer können Lehrerinnen und Lehrer und Interessierte sich mit neuester Technik vertraut machen. Dort stehen ihnen unter anderem verschiedene Apps zur Verfügung, mit denen zum Beispiel das Distanzlernen erleichtert wird. Darunter sind Programme zur Aufbereitung und Präsentation von Lerninhalten oder zum gemeinsamen Arbeiten in Gruppen. dpa