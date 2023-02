CDU-Fraktion will flexiblere Arbeitszeiten für Frauen in MV

Eine Frau steht an einem Whiteboard in einem Konferenzraum. © Annette Riedl/dpa/Illustration

Die Schweriner CDU-Fraktion fordert flexiblere Arbeitszeiten für Frauen im Nordosten. Deren Wunsch nach mehr Berufstätigkeit stünden oft unflexible Arbeitszeiten entgegen, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher Wolfgang Waldmüller. Er schloss sich Vorschlägen der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, an. Diese sehe das größte und am schnellsten zu hebende Potenzial zur Sicherung von Fachkräften bei Frauen, die im europäischen Vergleich sehr häufig in Teilzeit arbeiteten.

Schwerin - Nahles war am Donnerstag in Schwerin mit Arbeitgebern, Gewerkschaftern und Kommunalvertretern zusammengekommen. Hauptthema der Tagung war die Fachkräftesicherung. „Die Vorschläge von Frau Nahles sind plausibel und relativ leicht umsetzbar. Ich rate der Landesregierung, sich diese Vorschläge schnellstens zu eigen zu machen.“ In MV werde zu viel Zeit verschenkt.

Frauen sollten schnellstens flexiblere Arbeitszeitmodelle angeboten werden. Gegebenenfalls müsse das Land Unternehmen dabei unterstützen. Er forderte zudem eine bessere Berufsorientierung für junge Menschen. Nach der Pandemie sollten Unternehmen 2023 zum Praktikumsjahr machen. Auch interessierten älteren Menschen müsse die Berufstätigkeit durch Flexibilität erleichtert werden. Waldmüller sagte, Flüchtlinge könnten nur begrenzt zur Deckung des Fachkräftebedarfs beitragen - etwa wegen Sprachbarrieren. dpa