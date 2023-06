CDU-Fraktion wünscht sich KI-Zentrum im Nordosten

Die CDU-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern sieht in Künstlicher Intelligenz (KI) eine Option, auf den Fachkräftemangel im Land zu reagieren. „Leider bestehen in unserer kleinteiligen Wirtschaft bei vielen Unternehmen finanzielle und organisatorische Hürden beim Zugang zu KI-Lösungen“, sagte die Abgeordnete Ann Christin von Allwörden am Freitag in Schwerin.

Schwerin - Zuvor hatten sie den Seehafen Wismar besucht, der mit Fördermitteln des Bundes ein 5G-Netz aufgebaut hat. Aus Sicht der CDU ist das die Grundlage, um beispielsweise autonomes Fahren als KI-Anwendung im Hafen zu ermöglichen. Dies sieht von Allwörden als beispielhaft an.

In anderen Bundesländern wie zum Beispiel Schleswig-Holstein gebe es staatlich finanzierte KI-Zentren, die solche Anwendungen vorantreiben, sagte sie. Dies wünscht sich die Abgeordnete auch im Nordosten: Die Landesregierung müsste hierfür aber unter anderem bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes entsprechende Mittel in ausreichender Form zur Verfügung stellen, sagte sie. Ihren Worten nach sind Digitalisierung und KI im bisherigen Landeshaushalt nicht angemessen berücksichtigt. dpa