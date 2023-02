CDU macht keinen Polit-Aschermittwoch mehr

Logo der CDU ist zu sehen. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

In Mecklenburg-Vorpommern wird es nach 25 Jahren keinen Politischen Aschermittwoch der CDU mehr geben. „Es ist zwar schade, dass diese Tradition zu Ende geht, aber es ist finanziell nicht stemmbar für den Landesverband“, sagte der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Mecklenburgische Seenplatte, Marc Reinhardt, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Demmin/Neustadt-Glewe - Diese Entscheidung habe die Partei nach langer Diskussion vor wenigen Tagen gefällt. Als Ausgleich sei ein CDU-MV-Sommerfest geplant, diesmal am 23. Juni in Neustadt-Glewe.

Die Aschermittwochstraditionstreffen fanden ab Mitte der 90er Jahre erst in Stavenhagen und dann in Demmin statt. Am häufigsten Hauptrednerin war die langjährige CDU-Chefin im Nordosten, Angela Merkel, die von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin war. Sie hatte ihren Wahlkreis nördlich von Demmin in Vorpommern.

Zu den Treffen kamen zwischen 1000 und 1500 Gäste, auch von anderen Parteien. „Das wurde finanziell vor allem von der Bundespartei getragen“, sagte Reinhardt. Diese setze inzwischen andere Schwerpunkte.

Zuletzt fand der Polit-Aschermittwoch 2020 kurz vor den Corona-Beschränkungen statt, damals mit der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Mit rund 4800 Mitgliedern ist die CDU nach eigenen Angaben die mitgliederstärkste Partei im Nordosten. dpa