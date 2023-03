CDU mahnt mehr finanzielle Unterstützung für Tafeln an

Ehrenamtliche Helfer der Schweriner Tafel prüfen, sortieren und verteilen die Lebensmittelspenden. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die CDU dringt auf weitere Landeshilfen für die Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen. Die Unterstützung aus dem Härtefallfonds des Landes in Höhe von 2500 Euro je Tafel habe kaum weitergeholfen, konstatierte der CDU-Landtagsabgeordnete Harry Glawe am Donnerstag in Schwerin. Er berief sich auf Angaben aus einem Expertengespräch im Sozialausschuss.

Schwerin - Demnach seien allein die Tankkosten einer Tafel im vergangenen Jahr um 4000 Euro angewachsen.

Die Situation der Tafeln im Land sei weiterhin angespannt. Neben den gestiegenen Spritkosten gebe es eine Vielzahl weiterer Gründe dafür: Weniger Lebensmittelspenden, weite Beschaffungswege, fehlende ehrenamtliche Helfer sowie eine stark gestiegene Nachfrage. „Vor diesem Hintergrund sollte aus meiner Sicht seitens der Landesregierung noch einmal geprüft werden, ob die Mittel des Landes aufgestockt werden können“, mahnte Glawe. Zudem solle der Einsatz der Mittel aus dem Härtefallfonds nicht auf Energie- und Tankkosten beschränkt bleiben.

Die Arbeit der landesweit etwa 130 Tafeln und ähnlicher Hilfseinrichtungen leidet nach Angaben des Landesverbandes massiv unter stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen. Die Inanspruchnahme durch Bedürftige habe spürbar zugenommen. Die Vorsitzende der Tafeln MV, Kerstin Dauer, hatte den Zuwachs jüngst mit 40 Prozent beziffert. Schätzungen zufolge nehmen knapp 40.000 Menschen im Nordosten die Tafel-Angebote in Anspruch.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hatte für 2021 einen Rückgang der Armut in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt. Die Armutsquote ging demnach von 19,8 auf 18,3 Prozent zurück. Doch diese Zahl bildet die Situation vor Ausbruch des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der in der Folge stark gestiegenen Inflation ab. Inzwischen wüssten wieder mehr Familien nicht, wie sie bis zum Monatsende finanziell über die Runden kommen sollen, hieß es. dpa