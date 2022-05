CDU-Mann gewinnt Neustadt-Glewe: Linker bleibt in Hagenow

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es in der Stadt Neustadt-Glewe einen neuen Bürgermeister, in Hagenow bleibt der Amtsinhaber Verwaltungschef. Das geht aus den vorläufigen Endergebnissen der Wahlen am Sonntag hervor, wie Sprecher der Wahlleitungen erklärten. In Neustadt-Glewe gewann CDU-Herausforderer Steffen Klieme die Wahl mit 63,7 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaberin Doreen Radelow (SPD).

Neustadt-Glewe/Hagenow - Weitere Kandidaten gab es nicht.

Damit wird der 46-jährige Bankkaufmann und CDU-Stadtvertreter ab Oktober die bisherige Bürgermeisterin ablösen, die seit 2015 im Amt war. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,3 Prozent. Neustadt-Glewe hat rund 7000 Einwohner.

In der 12 000-Einwohner-Stadt Hagenow konnte Bürgermeister Thomas Möller (Linke) sein Amt mit rund 53 Prozent knapp gegen Herausfordererin Jana Horn (CDU) verteidigen. Damit bleibt Möller, der seit 2015 im Amt ist, weitere sieben Jahre Bürgermeister in der westmecklenburgischen Stadt. Hier lag die Wahlbeteiligung bei rund 40 Prozent. dpa