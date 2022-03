CDU: Rot-Rot sorgte in MV nicht für Aufbruch

Franz-Robert Liskow, Fraktionschef der CDU im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die oppositionelle CDU hat der rot-roten Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern ein mangelhaftes Zeugnis für die ersten 100 Tage ausgestellt. Die Zahl der abrechenbaren Leistungen sei überschaubar. „Sie haben den Weg geebnet für eine Öffnung der Flaggenordnung. Und der 8. März wird demnächst ein Feiertag. Unterm Strich war es das“, bilanzierte CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow.

Schwerin - Der versprochene Aufbruch sei ausgeblieben. In ihrem Handeln lasse sich die Regierung treiben und reagiere anstatt zu agieren. Die Befürchtung, dass es unter Rot-Rot zu einer Deindustrialisierung des Landes komme, habe sich bestätigt. Liskow warf der Landesregierung vor, die nun insolventen MV Werften zu wenig unterstützt zu haben und auch bei der Erhaltung des gesamten Nordex-Standortes in Rostock wenig Ehrgeiz an den Tag zu legen.

Kritik übte Liskow zudem am Corona-Pandemie-Management. Das Land habe lange Zeit die härtesten Schutzmaßnahmen durchgesetzt, verzeichne inzwischen aber die höchsten Inzidenzwerte bundesweit. „Eine Kurskorrektur hätte es schon lange geben müssen“, sagte Liskow. dpa