CDU wünscht sich Zuschlag für das Marinearsenal in Rostock

Franz-Robert Liskow, der Fraktionschef der CDU im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Schweriner Landtag hat das Angebot des Bundes zur Übernahme des ehemaligen MV-Werften-Geländes in Rostock-Warnemünde begrüßt. „Ich bin sehr dafür, dass das Marinearsenal den Zuschlag für die Übernahme des Standortes Warnemünde der insolventen MV Werften erhält. Dadurch wäre nicht nur eine dauerhafte Nutzung garantiert, auch verteidigungspolitisch wäre eine solche Entscheidung absolut sinnvoll“, sagte Franz-Robert Liskow (CDU) am Dienstag in Schwerin.

Schwerin/Rostock - Zuvor hatte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin angekündigt, ein schriftliches Übernahmeangebot vorzulegen. Aus Sicht der CDU-Fraktion in Schwerin ist im Zuge des vom Bundestag beschlossenen Sondervermögens auch ein Aufwuchs bei der Marine zu erwarten. Es sei daher nicht zu befürchten, „dass die bisherigen zivilen Instandsetzungsbetriebe, die im Auftrag der Marine bislang tätig waren, einen Auftragseinbruch zu erwarten haben“, so Liskow.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte nach einer gemeinsamen Sitzung mit dem Landeskabinett in Schwerin die Erwartung geäußert, dass zu der Werftenübernahme rasch eine Entscheidung getroffen werde. dpa