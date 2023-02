CDU zu Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Maß wahren

Ein Transparent bei einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Mit Blick auf den aktuellen Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag vor zu starken Lohnerhöhungen gewarnt. Der wirtschaftspolitische Sprecher, Wolfgang Waldmüller, zeigte Verständnis dafür, dass Beschäftigte wegen der Inflation mehr Geld forderten. „Forderungen nach prozentualen Lohnsteigerungen in zweistelliger Höhe halte ich aber für maßlos“, wurde er in einer Mitteilung vom Sonntag zitiert.

Schwerin - Er warnte vor einer Lohn-Preis-Spirale. Lohnerhöhungen, die deutlich über der Inflation liegen, heizten diese nur an. „Zumindest dann, wenn die Produktivität sich nicht im mindestens gleichen Maße mitentwickelt.“ Maßlose Lohnerhöhungen könnten damit am Ende wiederum zu höheren Preisen beitragen. Zudem verwies er auf die Grenzen öffentlicher Haushalte.

In der Tarifrunde fordern die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund eine Einkommenssteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen das als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. Der neue Tarifvertrag für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die zweite Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Zuletzt hatten Warnstreiks mehrere Flughäfen Deutschlands lahmgelegt. dpa