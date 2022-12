CEV-Cup: SSC feiert klaren Sieg im Hinspiel

Teilen

Lindsey Ruddins (3.v.l) und Jazmine White (3.v.r) jubeln mit ihren Teamkolleginnen nach einem Satzgewinn. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Bundesliga-Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin sind mit einem klaren Erfolg in den CEV-Cup gestartet. Am Mittwoch besiegte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski das Team Zeleznicar Lajkovac aus Serbien im Hinspiel in der Runde der besten 32 Clubs mit 3:0 (25:15, 25:21, 25:2) und hat damit beste Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales.

Schwerin - Das Rückspiel findet am 21. Dezember statt.

Nach dem zwischenzeitlichen 5:4 dominierten die Mecklenburgerinnen das Geschehen im ersten Durchgang und konnte sich kontinuierlich von den Gästen absetzen. Den zweiten von elf Satzbällen nutzte der SSC schließlich zur 1:0-Führung.

Der zweite Durchgang verlief anfangs ebenfalls ausgeglichen. Mit einem 6:0-Lauf zum 12:6 schuf sich der SSC ein vorentscheidendes Polster. Zwar verkürzte Zeleznicar Lajkovac den Rückstand im weiteren Verlauf noch einmal auf zwei Punkte, doch Schwerin sicherte sich damit auch den zweiten Satz.

Erst im dritten Spielabschnitt agierte die Gäste lange Zeit auf Augenhöhe. Mit dem zweiten Matchball aber entschied Schwerin die Partie für sich. dpa