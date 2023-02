Container-artige Unterkunft auch in Vorpommern angedacht

Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald erwägt die Unterbringung Geflüchteter in Container-artigen Gebäuden. Das sagte eine Landkreissprecherin am Donnerstag, zuerst hatte die „Ostsee-Zeitung“ darüber berichtet. Landrat Michael Sack (CDU) sagte der Zeitung, der Kreis habe bereits Angebote von Unternehmen bekommen. Es handele sich aber nicht um Container im klassischen Sinne, vielmehr erinnere die Konstruktion an ein Haus.

Greifswald - Dem Bericht zufolge hat der Landkreis seine 138 Gemeinden bereits nach geeigneten Flächen gefragt. Einen Standort wollte Sack noch nicht nennen. Es müsse auf eine gute Anbindung an den öffentlichen Personenverkehr, eine gute Erreichbarkeit der Ämter, medizinische Versorgung und auch ein gutes Netz an Unterstützung geachtet werden. Bestehende Immobilien reichten nicht für die erwartete Zahl an Geflüchteten aus, argumentierte der Landrat. „Wir brauchen große Lösungen.“

Im Landkreis Nordwestmecklenburg hatte es Proteste gegen die Errichtung einer Container-Flüchtlingsunterkunft mit 400 Plätzen im 500-Einwohner-Dorf Upahl (Landkreis Nordwestmecklenburg) gegeben. Der Kreistag hatte dies kurzfristig entschieden.

Auch Sack hatte in der Vergangenheit wiederholt darauf verwiesen, dass der Landkreis bei der Unterbringung am Limit sei. Eine erst kurz zuvor stillgelegte Unterkunft in einer Schule in Loitz war Anfang des Jahres wieder reaktiviert worden, was zu Unruhe in der Gemeinde geführt hatte.

Für Donnerstag hatten Sack und der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zur Besichtigung einer neuen, geplanten Unterkunft in einem stillgelegten Hotel nach Greifswald eingeladen. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sollen laut Landkreis hier Mitte März einziehen. Bis zu 136 Menschen sollen es werden. Das Gebäude soll zuvor noch ertüchtigt werden.

Derzeit sind laut Landkreis in Vorpommern-Greifswald rund 2900 ukrainische und 1542 Geflüchtete aus anderen Regionen untergebracht. 2023 seien bislang 96 Menschen gekommen, 15 in der laufenden Woche. Eine Prognose sei derzeit nicht möglich. „Die Lage ist sehr dynamisch.“ dpa