Container für 500 Geflüchtete geplant: Pasewalk raus

Teilen

Containerunterkunft für Flüchtlinge. © Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild

Zuletzt gab es Proteste gegen eine geplante Geflüchtetenunterkunft in Pasewalk. Dabei ist die eigentlich seit Wochen vom Tisch, wie nun der Landkreis bekannt gibt. Stattdessen sollen Container nach Greifswald.

Greifswald - In Greifswald ist eine Containerunterkunft mit Plätzen für etwa 500 Geflüchtete geplant. Damit steht Pasewalk als Standort nach Aussage des Landrats von Vorpommern-Greifswald vorerst nicht mehr zur Debatte. „Pasewalk war eine Option, ist aber eigentlich seit vier Wochen vom Tisch“, sagte Michael Sack (CDU) am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Greifswald.

Die Unterkunft in Greifswald solle so schnell wie möglich eingerichtet werden, sagte Sack, ohne einen genaueren Zeitpunkt zu nennen. Dafür würden derzeit verschiedene, über das Stadtgebiet verteilte Flächen geprüft. Zur Beschaffung der Container solle es am kommenden Montag einen Beschluss im Kreistag geben. Die Vorlage sei in Arbeit.

Angesichts steigender Zahlen an Zuweisungen habe der Landkreis Ende vergangenen Jahres die Gemeinden gebeten, nach möglichen Flächen für Container, aber auch anderen größeren Objekten zu schauen. Auf diese Bitte habe es Angebote aus Greifswald, Pasewalk und Anklam gegeben. „In Greifswald mit mehreren Grundstücken.“

„Greifswald hat momentan die besten infrastrukturellen Voraussetzungen“, begründete Sack die Wahl und verwies etwa auf die Gesundheitsversorgung und das ehrenamtliche Engagement in der Stadt. Angesichts der Entscheidung vor gut vier Wochen könne er die derzeitige Diskussion in Pasewalk nicht ganz verstehen.

Die Stadtvertreter Pasewalks wollen Anfang März über die Verpachtung eines städtischen Grundstücks an den Landkreis entscheiden. Von einer Unterkunft für 300 Geflüchtete war die Rede. Zuletzt gab es vor Ort Protest gegen das Vorhaben. Sack sagte, man behalte den Pasewalker Standort weiter im Blick, falls die Zahlen noch weiter stiegen.

Der Landkreis gehe davon aus, dass die Zuweisungszahlen bis kommenden Sommer anhaltend hoch blieben oder noch anstiegen. Sack verwies etwa auf das Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Schon Ende vergangenen Jahres seien die Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis eigentlich voll gewesen. Trotzdem habe man im laufenden Jahr knapp 200 weitere Menschen aufgenommen und dafür etwa auch eine leerstehende Schule in Loitz als Notunterkunft genutzt. Das hatte für Unmut in dem Ort gesorgt.

Sack betonte, es habe sich nur um eine Notlösung gehandelt. Entlastung soll ab Mitte März ein bis dahin ertüchtigtes Hotel in Greifswald bieten mit Platz für mehr als 130 Geflüchtete. Loitz solle nicht mehr als Unterkunft genutzt werden.

Mit Blick auf die vom Landkreis organisierten Unterbringungen sagte Sack: „Wir machen warm, satt und trocken.“ Es gehöre aber mehr dazu. Die Integration sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die es auch Geld vom Bund brauche. „Das Thema Integration kommt mir in der Diskussion mit dem Bund viel zu kurz.“

Auf die Dauer und in der absehbaren Größenordnung könnten das nicht allein Ehrenamtliche leisten. Das Engagement sei zwar gerade zu Beginn des Krieges in der Ukraine oder in den Jahren 2015 und 2016 - als besonders viele Menschen nach Deutschland kamen - sehr groß gewesen. „Das ist momentan nicht mehr zu spüren. Unsere Bevölkerung, unsere Menschen haben andere Sorgen momentan.“ Er verwies etwa auf die Inflation und gestiegenen Energiepreise. dpa