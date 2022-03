Corona-Bonus auch für Beamte in Mecklenburg-Vorpommern

Teilen

Eine Frau hält Geldscheine in der Hand. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Für Beamte des Landes und der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern steht im März eine Sonderzahlung an. Der Landtag in Schwerin verabschiedete am Mittwoch ein Gesetz, das Beamte bei der Zahlung des zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Corona-Bonus in Höhe von 1300 Euro mit den Tarifangestellten gleichstellt. Das Gesetz musste nach Angaben des Finanzausschuss-Vorsitzenden Tilo Gundlack (SPD) zügig beraten und beschlossen werden, weil die steuerfreie Auszahlung nur bis zum 31.

Schwerin - März möglich sei. Ausgenommen von der Sonderzahlung sind laut Gesetz Pensionäre sowie Spitzenbeamte in hohen Besoldungsgruppen. Auszubildende und Praktikanten bekommen 650 Euro.

Die größten Gruppen unter den etwa 30.000 Beamten im Land stellen Landespolizei, Lehrer und Justiz. Auch die rund 2000 Beamten der Kommunen sollen in den Genuss der Bonuszahlung kommen. Die Kosten für die Einmalzahlungen, mit denen die besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie gewürdigt werden sollen, wurden für das Land mit 22,2 Millionen Euro angegeben, die Kommunen müssen demnach 2,6 Millionen Euro aufwenden. dpa