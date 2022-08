Corona-Fonds: Finanzminister nach Verhandlung zuversichtlich

Finanzminister Heiko Geue bei einem Fototermin in der Staatskanzlei. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Heiko Geue hat sich nach einer Verhandlung vor dem Landesverfassungsgericht zum umstrittenen Corona-Hilfsfonds zufrieden gezeigt. „Wir sind sehr zuversichtlich“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Greifswald. Auf der Gegenseite zeigte sich der Chef der AfD-Landtagsfraktion verhaltener: „Wir strotzen weder vor Optimismus, noch sind wir beunruhigt“, sagte Nikolaus Kramer nach dem Gerichtstermin.

Greifswald - Die AfD-Landtagsfraktion und ihre Abgeordneten hatten gegen den zweiten Nachtragshaushalt vom Dezember 2020 und die damit verbundene Aufstockung des MV-Schutzfonds zur Bewältigung der Corona-Folgen von 700 Millionen auf 2,85 Milliarden Euro geklagt. Sie sehen Rechte des Landtags sowie einzelner Abgeordnete verletzt, etwa weil ihnen aus ihrer Sicht bei dem Schutzfonds weniger Mitbestimmung zukomme als bei einem klassischen Haushalt.

Auch sehen sie teilweise keinen hinreichenden Zusammenhang zwischen den zu finanzierenden Maßnahmen und der Corona-Pandemie, mit der der Schutzfonds und die zusätzliche Schuldenaufnahmen begründet wurden.

Die Präsidentin des Verfassungsgerichts, Monika Köster-Flachsmeyer, stelle klar, dass wegen der Art des Verfahrens der Schutzfonds nicht als solches Gegenstand sei. Vielmehr gehe es um mögliche Verletzungen der Rechte des Landtags oder einzelner Parlamentarier. Sie deutete an, dass das Gericht zumindest vorläufig keine Verletzung des Budgetrechts des Landtags sehe. Mit Blick auf etwaige Verletzungen der Rechte von Abgeordneten zeigte sie sich offener, was die Vorwürfe angeht. Eine Entscheidung soll am 24. November bekanntgegeben werden. dpa