Corona-Infektion: Nordost-FDP für Ende der Quarantänepflicht

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern plädiert im Kampf gegen die Corona-Pandemie für mehr Eigenverantwortung und ein Ende der Quarantänepflicht nach positivem Corona-Befund. „Wir sind durch die Erfahrungen von über zwei Jahren Pandemie und mit einer soliden Impfquote an einem Punkt angelangt, an dem wir lernen müssen, mit Corona im Alltag zu leben. Das heißt auch, dass wir individuell über die Anordnung von Quarantänen entscheiden sollten“, sagte die FDP-Landtagsabgeordnete Barbara Becker-Hornickel am Montag in Schwerin.

Schwerin - Sie verwies dabei auch auf den Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der ein Ende von Quarantäne- und Isolationspflicht gefordert hatte. Mit Blick auf den Herbst, für den Experten wieder mit einem Anstieg der Infektionszahlen rechnen, müsse die Eigenverantwortung der Menschen in den Vordergrund gerückt werden, sagte Becker-Hornickel. Gleichzeitig gelte es, besonders gefährdete Gruppen gezielt über den Mehrwert einer Auffrischungsimpfung zu informieren.

Derzeit berät die Berliner Ampel-Koalition über die Fortschreibung der Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz. Die aktuellen Regelungen laufen am 23. September aus. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) fordert vom Bund klare Regeln für staatliche Eingriffsmöglichkeiten bei einer kritischen Pandemie-Lage. Die Ländern benötigten ein Infektionsschutzgesetz, das ihnen zum Herbst Möglichkeiten gebe, rasch zu reagieren.

So haben sich nach Meinung Dreses die bisherigen Hotspot-Regelungen als untauglich erwiesen. Wichtig sei bei der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes auch, dass die Maßnahmen bei den Menschen auf Akzeptanz stoßen und dass es klare Ansagen dazu gibt, wer wann mit dem neuen Impfstoff geimpft werden sollte. dpa