Corona-Inzidenz im Nordosten sinkt weiter

Eine biologisch-technische Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gesunken. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche betrug am Montag 896,5, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Tag zuvor lag der Wert bei 973,1, eine Woche zuvor bei 1345,4.

Rostock - Insgesamt meldete das Lagus am Montag 704 neue Infektionsnachweise - nach 824 am Vortag und 1881 vor einer Woche. Bei den Werten ist jedoch zu berücksichtigen, dass wegen der Feiertage weniger Meldungen zu erwarten sind. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit Experten zufolge zunehmend schwierig.

In den Kliniken des Landes wurden den Angaben zufolge 524 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, 3 mehr als am Vortag und 74 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen 54 Patienten, ebenfalls 3 mehr als am Tag zuvor, aber 12 weniger als vor einer Woche.

Das Amt meldete einen weiteren Todesfall. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit auf 2112.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patientinnen und -Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - gab das Lagus mit 4,3 an; nach 4,6 am Vortag und 8,0 vor einer Woche. Mit 1,8 wies der Landkreis Rostock den niedrigsten Wert auf, den höchsten hatte weiterhin der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 5,8. dpa