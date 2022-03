Corona-Neuinfektionen auf Höchstwert: 16 Todesfälle

Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Der zuletzt leicht rückläufige Trend bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich nicht fortgesetzt. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit 9180 Ansteckungen einen neuen Tages-Höchstwert für das Land.

Rostock - Die Sieben-Tage-Inzidenz ging damit wieder nach oben und erreichte 2422,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche waren es mit 2387 kaum weniger. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der bundesweite Wert am Mittwoch bei 1734,2. Mecklenburg-Vorpommern hat weiterhin die höchste Inzidenz aller Bundesländer, vor dem Saarland und Thüringen. Unter 1000 liegt sie laut RKI nur noch in Hamburg mit 969,0.

In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns wurden am Mittwoch nach Angaben des Lagus 814 Corona-Patienten behandelt und damit einer weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Kranken auf den Intensivstationen ging um 11 auf 82 zurück. Es wurden 16 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert, so dass die Gesamtzahl der Corona-Toten im Nordosten auf 1937 anwuchs.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - wurde mit 12,9 angegeben. Sie lag damit um 0,4 niedriger als am Dienstag.

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern verändert sich seit Wochen kaum noch. Am Mittwoch lag die Quote der mindestens einmal Geimpften nach Angaben des RKI bei 74,3 Prozent. Den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen haben ebenfalls 74,3 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 56,4 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt. dpa