Corona-Pandemie: FDP gegen „übergriffige“ Schutzmaßnahmen

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern hat mit Blick auf eine zum Herbst hin möglicherweise wieder deutlich steigende Zahl von Corona-Infektionen die rot-rote Landesregierung vor überzogenen Einschränkungen gewarnt. „Die Politik sollte mehr Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen zeigen, für Aufklärung und Zugang zu Schutzmaßnahmen sorgen, sich aber nicht weiter übergriffig in alle Lebensbereiche einmischen“, forderte FDP-Landtagsfraktionschef René Domke am Mittwoch in Schwerin.

Schwerin - Mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz hätten Bund und Länder einen ausreichenden Werkzeugkasten, um passgenau auf Entwicklungen reagieren zu können. „Jedoch darf die Hotspot-Regel nicht mehr missbräuchlich von Rot-Rot angewendet werden, wie dies mit der vergangenen Regelung der Fall war“, mahnte Domke. Folgerichtig habe die Landesregierung vom Oberlandesgericht auch die Quittung erhalten. Domke forderte, die in der Vergangenheit besonders restriktiv getroffenen Regelungen genau auszuwerten. Umstritten waren unter anderem Einreiseverbote und die lange Schließung von Kultureinrichtungen.

Die Landesregierung will sich nach Angaben der Staatskanzlei noch im Juni mit der künftigen Corona-Strategie des Landes befassen. Bereits beschlossen wurde, dass - anders als im Vorjahr - die staatlichen Impfzentren nicht gänzlich geschlossen werden, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können. Zur Finanzierung stellt das Land den Kreisen und kreisfreien Städten laut Sozialministerium bis zu 100.000 Euro pro Monat zur Verfügung. dpa