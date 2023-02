Corona-PCR-Testzentrum in Wismar schließt zum Ende der Woche

Teilen

Ein Laborant arbeitet in einem Labor für Corona-Tests. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Das PCR-Testzentrum an der Reithalle in Wismar wird am Freitag zum letzten Mal geöffnet sein. „Grund für die Schließung ist ein stetig sinkendes Aufkommen von Testungen“, teilte der Landkreis Nordwestmecklenburg am Mittwoch mit.

Wismar - Landrat Tino Schomann (CDU) bedankte sich bei den Verantwortlichen des Deutschen Roten Kreuzes: „Das Team des DRK hat in den vergangenen zwei Jahren auch unter teils schwierigen Bedingungen einen sehr guten Job gemacht und war ein stets zuverlässiger Partner.“ dpa