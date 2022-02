Corona-Politik mit NS-Zeit verglichen: Ermittlungen

Teilen

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

In Vorpommern ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der am Donnerstagabend in der Stralsunder Altstadt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einen gelben Davidstern mit dem Schriftzug „ungeimpft“ getragen haben soll. Es werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf die Aufforderungen der Beamten, das Symbol an seiner Mütze abzunehmen, habe der polizeibekannte Mann mit „reichsbürgertypischen Floskeln“ reagiert.

Stralsund/Barth - Zuvor sollen sich nach Zeugenangaben dort weitere Männer mit derartigen Ansteckern versammelt haben, so die Polizei.

Außerdem werde gegen einen 65-Jährigen aus Barth ermittelt. Dieser hatte den Angaben zufolge Plakate und Zettel verteilt, auf denen durch Abbildungen und Texte die Corona-Politik mit der NS-Herrschaft verglichen wurde. Auch gegen ihn wird laut Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Das Tragen des Davidsterns oder daran angelehnter Symbole gilt als eine Verharmlosung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und eine Verachtung der Millionen Opfer. Holocaust-Überlebende prangerten mehrfach Vergleiche ihres Leids mit Maßnahmen während der Corona-Pandemie an. dpa