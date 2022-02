Vollbart-Verbot an deutscher Uni sorgt für Wirbel: „unverhältnismäßig“ oder „unvermeidbar“?

Von: Franziska Schwarz

Teilen

„Vollbart ab!“ heißt es jetzt wegen Corona für Medizin-Studierende der Uni Greifswald (Symbolbild). © Sergiy Tryapitsyn/Imago

Wegen Corona vom Voll- zum Frank-Zappa-Bart? In der Universitätsstadt Greifswald erhielt die Medizin-Fakultät jetzt eine spezielle Nachricht.

Greifswald - Der Comedian Felix Lobrecht stellte in seinem Podcast jüngst fest, dass ein Vollbart unter einer FFP2-Maske Menschen wie Vögel aussehen lässt. Aber abgesehen von ästhetischen Erwägungen: hat die Gesichtsbehaarung auch Auswirkung auf die Schutzwirkung des Mundnasenschutzes? Die Uni Greifswald beantwortet diese Frage laut einem Bericht jetzt mit einem klaren Ja.

Wie die Ostsee-Zeitung (OZ) Anfang dieser Woche berichtete, schickte der Krisenstab der Universitätsmedizin eine Rundmail an die Studierenden der Fakultät. Das Anliegen: Welche Art der Gesichtsbehaarung beim Auftauchen in der Klinik erlaubt sei. Unter anderem die Bild und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) griffen die Anekdote auf.

Illustriert war die Rundmail demnach mit folgender Grafik:

Es handelt sich um eine Illustration, welche die nationale US-Gesundheitsbehörde CDC laut dem US-Sender NBC bereits 2017 in Umlauf brachte - also vor Corona. Wie sich ihr entnehmen lässt, ist ein Schnurrbart laut den Vorgaben mit einem Mundnasenschutz sicherheitskonform. Ein Vollbart nicht.

Rasier-Pflicht wegen Corona? „Mehrheit der Studierenden verständnisvoll“

„Wir tragen die FFP2-Maske, um uns zu schützen. Und das geht nur, wenn diese dicht am Gesicht fest anliegt“, zitierte die OZ Krisenstabsleiter Klaus Hahnenkampf dazu. Und weiter. „Im Klinikbereich sind Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte unvermeidbar, wenn es um die Sicherheit von Patientinnen, Patienten und medizinischem Personal geht.“.

Die Mehrheit der Betroffenen zeigt Hahnenkampf zufolge Verständnis für die Maßnahme. Aber nicht alle. Kritik kommt laut OZ zum Beispiel von einer Studierenden (die mutmaßlich keinen Vollbart zum nun Abrasieren hat): „Ich finde es einfach unverhältnismäßig.“

Die Medizinstudierenden seien zum Großteil geimpft oder geboostert und ließen sich vor einem praktischen Einsatz testen. Falls sie doch infiziert ein sollten, sei die Viruslast dann gering.

NBC schrieb im Februar 2020 übrigens in einem Faktencheck zu der CDC-Infografik: „Die Behörde hat sie nicht im Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung publiziert. Sie empfahl damals (Anm. d. Red: 2017) auch nicht, zum Schutz das komplette Gesichtshaar zu entfernen.“ Studiert man die obige Grafik, wird aber klar: Es bleibt demnach nur der Oberlippenbart. (frs)