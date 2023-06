Count-Down Warnemünder Woche: Segler aus aller Welt zu Gast

Die Warnemünder Woche will in diesem Jahr bei ihrer 85. Auflage wieder richtig durchstarten. Vom kommenden Samstag bis zum 9. Juli stehen Sport, Kultur und Spaß ganz oben auf dem Programm. Die Warnemünder Woche sei die wichtigste und größte Segelsportveranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern, sagte Landesportministerin Stefanie Drese (SPD), die Schirmherrin der Veranstaltung ist, am Dienstag anlässlich einer Pressekonferenz.

Warnemünde - Traditioneller Auftakt ist der farbenfrohe Festumzug „Niege Ümgang“ am Samstag mit seinen rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den viele Freiwillige und Vereine gestalten. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) zeigte sich beeindruckt vom hohen ehrenamtlichen Engagement der Helfer. „Die Warnemünder Woche verbindet Tradition und Moderne sowie Regionalität und Weltoffenheit“, sagte sie.

Im Rahmen des bunten Kulturprogramms werden verschiedene Konzerte gespielt und unter anderem Kinofilme auf der Mittelmole gezeigt, für die die Gäste vorher abstimmen konnten. Präsentiert werden die Filme „Triangle of Sadness“, „Seawolves - Ein Wurf für die Ewigkeit“ und „Top Gun: Maveric“.

Für das eigentliche Highlight der Warnemünder Woche, den Segelwettbewerb, werden wieder Topsegler aus aller Welt erwartet, um sich zu messen. Zu den Höhepunkten auf dem Wasser zählen diverse Ranglisten- und Seeregatten, darunter die Langstreckenregatta Rund Bornholm. Am 8. und 9. Juli kämpfen dann die Drachenboote auf dem südlichen Alten Strom in Warnemünde um die besten Plätze beim 25. Drachenbootfestival. dpa