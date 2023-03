Dachs faucht Mann und Beamte an: Polizeieinsatz

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein angriffslustiger Dachs hat in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, fühlte sich ein Autofahrer am Donnerstag von dem Tier bedroht. Das weibliche Tier habe ihn tagsüber fauchend „begrüßt“, sodass er nicht aus seinem Auto aussteigen konnte. Auch die Beamten seien angeknurrt worden.

Ribnitz-Damgarten - Die Dachsfähe habe dann angefangen, in der Nähe unter einem Balkon zu graben.

Da das Tier nur unter Einsatz von speziellen Hilfsmitteln aus seinem Versteck hätte geholt werden können, warteten die Beamten ab. Nach wenigen Minuten sei der Dachs aber doch „geflüchtet“. Verletzt wurde niemand. Die Polizei wies darauf hin, dass man Dachsen am Tage nicht zu nahe kommen soll, da diese sehr schmerzhaft zubeißen könnten. dpa