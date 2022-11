Dämpfer für Rostock Seawolves: Niederlage gegen Bamberg

Teilen

Trainer Christian Held (M) von den Rostock Seawolves spricht zu seinen Spielern. © Danny Gohlke/dpa/Archivbild

Die Rostock Seawolves haben ihre zweite Niederlage in der Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen. Am Sonntag unterlag der Aufsteiger in der StadtHalle dem bislang in fünf Partien sieglosen Schlusslicht Brose Bamberg mit 86:97 (49:47). Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (19).

Rostock - Die Gäste waren besser in die Partie gestartet und entschieden das erste Viertel dank vier versenkter Dreier klar für sich. Die Seawolves hatten dagegen nicht einen Distanztreffer vorzuweisen. Zu Beginn des zweiten Viertels wuchs der Rückstand sogar auf 14 Punkte an, doch die Seawolves steckten nicht auf. Schließlich war es Nijal Pearson, der sein Team mit zwei Freiwürfen zum 41:40 in Führung brachte.

Auch nach der Pause waren die Mecklenburger erst einmal das effektivere Team, bekamen dann aber wieder Probleme und mussten mit einem 69:72-Rückstand in den Schlussabschnitt gehen. In diesem zog Bamberg schnell auf acht Punkte davon. Zu viel für die Rostocker, die das Blatt nicht mehr wenden konnten und am Ende klar unterlegen waren. dpa