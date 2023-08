Dank für Ernte: Kronenschau im Freilichtmuseum

Martin Krybus (l) und Lutz Donath bringen die letzte Erntekrone zur Ausstellung im Freilichtmuseum Klockenhagen. © Bernd Wüstneck/dpa

Sieben in liebevoller Bindearbeit entstandene Erntekronen bis zu 1,50 Meter Höhe sind in diesem Jahr im Freilichtmuseum Klockenhagen zu sehen. „Die Erntekrone stand früher für Tradition, kirchlichen Glauben und die Freude an der eingebrachten Ernte“, sagt Fried Krüger vom Freilichtmuseum. Sie sei ein Symbol des Dankes, denn eine gelungene Ernte sei für die Leute existentiell wichtig gewesen.

Klockenhagen - Die Erntekronenschau wird am Sonntag (14.00 Uhr) eröffnet und begeht in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. Bis zum traditionellen Erntefest am 10. September können die Gäste des Freilichtmuseums ein Votum für ihre Favoriten abgeben. Am 10. September ist dann Siegerehrung. Leider seien es in diesem Jahr nur sieben Erntekronen. In den Jahren zuvor waren es meist zwölf oder 13.

„Es ist schwieriger geworden, Menschen zu finden, die das machen“, bedauerte Krüger. Wer Lust auf Floristik und am Basteln habe, könne sich beim Museum gerne melden. Dort gebe es Kontakt zu Binderinnen und Bindern, die die Kronen anfertigten und Anleitung geben könnten. Die Aktion ist eine Kooperation zwischen dem Museum und dem Bauernverband Nordvorpommern. dpa