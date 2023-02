Darmstadt träumt nach knappem Sieg weiter vom Aufstieg

Darmstadts Phillip Tietz (r) jubelt nach seinem Tor mit Fabian Holland (l) und Clemens Riedel. © Marcus Völker/Fotostand/dpa/Archivbild

Darmstadt 98 hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und weiter den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vor Augen. Nach dem 1:0 bei Hansa Rostock ist das Team seit nunmehr 20 Zweitligaspielen ungeschlagen.

Rostock - Darmstadt 98 darf nach dem Auswärtssieg bei Hansa Rostock weiter vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen. Doch das 1:0 (0:0) und damit das 20. ungeschlagene Zweitliga-Spiel in Serie waren ein hartes Stück Arbeit. „Es war ein kompliziertes Spiel in der ersten Halbzeit, in der wir nur phasenweise gefährlich wurden. Ansonsten mussten wir vieles weg verteidigen und viele Schüsse blocken“, sagte Darmstadts Trainer Thorsten Lieberknecht am Samstagabend.

Seine Mannschaft tat sich in den ersten 45. Minuten schwer. Vor 25 000 Zuschauern im Ostseestadion waren zunächst die Gastgeber die bessere Mannschaft. Erst in der Nachspielzeit zeigte sich Stürmer Mathias Honsak gefährlich vor dem Rostocker Tor, scheiterte aber am gut parierenden Hansa-Keeper Markus Kolke.

„Wir haben die Jungs auf ein stürmisches Spiel mit vielen Zweikämpfen vorbereitet. Trotzdem war meine Mannschaft überrascht“, resümierte Lieberknecht, der in der Halbzeit einige taktische Dinge veränderte. Das zahlte sich später aus. In der 78. Minute verwandelte Phillip Tietz einen direkten Freistoß von der Strafraumgrenze und sorgte mit seinem achten Saisontreffer für die Entscheidung und den vierten Sieg in diesem Jahr.

„Wir waren dann mutiger, haben den Ball ordentlich laufen lassen und uns Chancen erspielt. Aufgrund der zweiten Hälfte ist der Sieg daher in meinen Augen verdient“, sagte Torhüter Marcel Schuhen. Auch Matchwinner Tietz war glücklich über die Teamleistung: „Insgesamt sind wir sehr stolz auf die drei Punkte. Man hat einmal mehr gesehen, dass jeder Spieler bei uns auf seine Einsätze brennt und seinen Job erledigt, wenn er reinkommt“, sagte der Stürmer.

Darmstadt hat nun 48 Punkte auf dem Konto und geht am kommenden Samstag (20.30 Uhr/ Sky und Sport1) mit breiter Brust in das Topduell mit Verfolger Hamburger SV. Gegen den Tabellenzweiten könnte das Team von Lieberknecht einen weiteren großen Schritt in Richtung Bundesliga machen. „Wir werden jetzt dieses Spiel und speziell die erste Hälfte analysieren und dann freuen wir uns auf den HSV“, sagte Tietz. dpa