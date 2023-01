Das Land erbt meist überschuldete Immobilien

Auch das Land kann erben. Selten wird es in einem Testament direkt bedacht. In der Regel ist das Land Zwangserbe, wenn keine Erben ermittelt werden können oder sie das Erbe ausschlagen. Manchmal finden sich aufregende Stücke in der Erbschaft.

Schwerin - Das Land erbt laut Schweriner Finanzministerium selten und wenn, dann meistens überschuldete Immobilien. Selbst wenn nach einem Verkauf ein Plus ausgewiesen werde, überstiegen die Kosten für notwendige Maßnahmen an den Gebäuden und für das damit beschäftigte Personal die Einnahmen, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Nur in seltenen Fällen werde das Land von einem Erblasser im Testament bedacht. Viel öfter trete der Fiskus ein, weil kein Erbe ermittelt werden konnte oder die Erben das Erbe ausschlugen - meist wegen Überschuldung. „Durchschnittlich wurde in den letzten Jahren rund 40 Mal das Fiskuserbrecht festgestellt“, sagte die Sprecherin. Durch die verstärkte digitale Erbenermittlung seien werthaltige Nachlässe, bei denen keine Erben ermittelt werden können, rückläufig.

Mitunter erbt das Land der Sprecherin zufolge ein interessantes Stück. So sei es vor einiger Zeit über eine Erbschaft in den Besitz eines handgeschriebenen Rezeptbuchs der Richtenberger Kornbrennerei gekommen.

In den vergangenen drei Jahren zusammen hat das Land Mecklenburg-Vorpommern den Angaben zufolge Erbschaften im Wert von 157.801,90 Euro gemacht. Dem standen Ausgaben von 121.707,60 Euro gegenüber - die Forderungen der Gläubiger. Nicht berücksichtigt seien bei den Ausgaben die Kosten für Maßnahmen an den geerbten Immobilien, was vom Bauzaun über Investitionen bis zum Abriss reichen könne. Das Ziel sei die Verwertung der geerbten Grundstücke.

Die erzielten Erlöse reichten oft nicht aus, um sämtliche Gläubiger zu befriedigen. In vielen Fällen seien deshalb auch Nachlassinsolvenzverfahren notwendig. dpa