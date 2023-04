Dauer-Prozess gegen Kokain-Bande: Verzögerung bis September

Kokain auf der Spitze eines Taschenmessers. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Der Dauer-Drogen-Prozess gegen die sogenannte Kokain-Bande am Landgericht Neubrandenburg wird sich weitere fünf Monate hinziehen. Es wurden neue Verhandlungstermine bis September 2023 anberaumt, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Mittwoch sagte. Damit würde der Prozess schon zwei Jahre andauern. Hintergrund sind Zweifel der Verteidiger, dass die Abhördaten der verschlüsselten Handys aus Frankreich, die über das Bundeskriminalamt zu den Landeskriminalämtern kamen, überhaupt mit ihren Mandanten zu tun haben.

Neubrandenburg - In dem Prozess müssen sich vier Männer von der Mecklenburgischen Seenplatte und aus Schwerin wegen bandenmäßigen Drogenhandels und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Die Männer im Alter von 40, 50 und 60 Jahren stehen seit September 2021 bei dieser Kammer vor Gericht. Sie sollen 2020 bis zu 7,7 Kilogramm Kokain und andere Drogen in präparierten Autos aus den Niederlanden geholt und damit gehandelt haben. Am Mittwoch legte ein Mitarbeiter des BKA in Neubrandenburg dar, wie die Daten zugeordnet wurden.

Die Angeklagten waren im November 2020 bei einer LKA-Razzia gefasst worden - auch Kokain und große Mengen Bargeld wurden beschlagnahmt. Der Fall hängt mit einer spektakulären Daten-Abfangaktion französischer Ermittler zusammen. Diese hatten ein Datennetz - das Encrochat-Netz - geknackt, das als abhörsicher galt. Ermittler konnten somit europaweit bisher abhörsichere Handys von mutmaßlich Kriminellen abhören.

In diesem Zusammenhang laufen bundesweit Prozesse. In einem ähnlichen Verfahren hatte das Landgericht Rostock 2021 fünf andere Encrochat-Drogenhändler wegen bandenmäßigen Handels zu Haftstrafen zwischen dreieinhalb und fünf Jahren verurteilt. Auch in Berlin wurden schon mehrfach Drogenhändler in diesem Kontext zu langen Haftstrafen verurteilt, ohne dass die Richter Zweifel an der Datenzuordnung hatten. dpa