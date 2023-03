DDR-Museum öffnet und erinnert an Friedensfahrten

33 Jahre nach dem Ende der DDR sind Museen, die an diese Zeit erinnern, gefragt. Das ist zu sehen an den Besucherzahlen in Malchow. Nun öffnet das Museum wieder und blickt zurück auf den Start der Friedensfahrten im Osten vor 75 Jahren.

Malchow - Mit einer kleinen Ausstellung erinnert das DDR-Museum in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) in diesem Jahr an die DDR-Friedensfahrt. Anlass ist, dass sich die einst größte Radsportveranstaltung in Ostdeutschland im Jahr 2023 zum 75. Mal jährt, wie Leiterin Susanne Reichert der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Schau über die Fahrt von Prag über Berlin nach Warschau, die als Gegenstück zur „Tour de France“ galt, wird von diesem Samstag an zu sehen sein, wenn das DDR-Museum seine Türen wieder öffnet und die Saison beginnt.

„Zu sehen sind unter anderem Trikots von Friedensfahrern, Schuhe, Helme und ein original Rennrad von 1972“, erklärt Isabel Krukenberg vom Museumsteam, die die Ausstellung mit aufgebaut hat. Das Rad wurde 2017 restauriert, stammt aus dem Zweiradmuseum Wusterhusen (Brandenburg) und wurde vom bekanntesten DDR-Radsportler Täve Schur signiert. Dazu sind Text- und Bildtafeln zur Historie der Fahrten zu sehen, die von 1948 bis 2006 stattfanden.

Ein weiterer Anlass ist, dass die Friedensfahrt 1979 einmal durch Malchow und über die Altstadtinsel führte. Auch Autogrammkarten von prominenten Sportlern wie Olaf Ludwig, Uwe Ampler oder Uwe Raab und Briefmarken zu dem Thema werden ausgestellt. „Wir bemühen uns, dass Olaf Ludwig, der zu den häufigsten Siegern gehörte, auch einmal nach Malchow kommt“, sagte die Leiterin. Das DDR-Museum wurde 1999 in einem ehemaligen Kino eingerichtet, dem 1957 gebauten „Filmpalast“ Malchow. Es zeigt DDR-Alltag in vielen Facetten und hatte 2022 rund 21.000 Gäste aus dem In- und Ausland. dpa