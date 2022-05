Debatte um 9-Euro-Ticket: Meyer fordert vom Bund mehr Geld

Reinhard Meyer (SPD), Verkehrsminister in Mecklenburg-Vorpommern, spricht. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) fordert vor der Einführung des 9-Euro-Tickets weitere Zusagen des Bundes. Mecklenburg-Vorpommern werde am Dienstag festlegen, wie es bei der bevorstehenden Abstimmung entscheide, sagte Meyer am Sonntag. „Meine Empfehlung lautet: Keine Zustimmung, so lange der Bund keine zusätzlichen Regionalisierungsmittel bereitstellt, um das Angebot im ÖPNV nachhaltig zu gestalten.“

Schwerin - Ansonsten mache das 9-Euro-Ticket als Anreiz keinen Sinn. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatte sich zuvor ähnlich geäußert.

Das Vorhaben der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP muss am Donnerstag vom Bundestag und einen Tag später vom Bundesrat beschlossen werden.

Mit dem Monatsticket können die Fahrgäste für neun Euro bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen - in allen Städten und über alle Verbundgrenzen hinweg. Die Fahrkarten können auch bei anderen Verkehrsunternehmen online oder am Schalter gekauft werden. Viele Verbünde haben bereits angekündigt, ebenfalls am 23. Mai mit dem Verkauf starten zu wollen. dpa