Debatte um Klimastiftung: Sonderausschuss geplant

Die Klimaschutzstiftung MV war von Anfang an umstritten. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine dringt der Landtag auf eine rasche Auflösung der maßgeblich mit russischem Geld finanzierten Stiftung. Einen gangbaren Weg hat man noch nicht gefunden.

Schwerin - Der Weg zur Auflösung der maßgeblich mit Geld aus russischen Gasgeschäften finanzierten Klimaschutz-Stiftung MV bleibt Streitthema im Landtag. Die Fraktion der Grünen scheiterte am Donnerstag mit einem Antrag, die Stiftung wegen Gefährdung des Gemeinwohls durch das Justizministerium aufheben zu lassen. Das Ministerium solle in seiner Funktion als Stiftungsaufsicht wirksam werden, hieß es.

Der Grünen-Abgeordnete Hannes Damm begründete den Antrag mit dem Wirken der Stiftung für die Fertigstellung der Gas-Pipeline Nord Stream 2. Das sei Hauptzweck der Stiftung, alle anderen Aktivitäten wie Umweltbildung oder die Förderung innovativer Lösungen nur schmückendes Beiwerk. „Für die Beteiligung an der Vollendung der Pipeline Nord Stream 2 floss, nach allem was wir wissen, das allermeiste Geld“, zeigte sich Damm sicher. Da der Bau der Pipeline und die damit verbundene verstärkte Nutzung von Gas dem Klimaschutz entgegenstehe, sei das Gemeinwohl gefährdet. Zudem sei die europäische Friedensordnung beeinträchtigt worden.

Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) wies die Forderung nach Auflösung der Stiftung durch ihr Ministerium erneut zurück. „Die rechtlichen Voraussetzungen des Paragrafen 87 BGB zur Aufhebung liegen aktuell aus Sicht der Stiftungsaufsicht nicht vor“, sagte sie.

Bernhardt argumentierte, dass die Stiftungsaufsicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) einer Stiftung nur dann eine andere Zweckbestimmung geben oder diese aufheben könne, wenn die Erfüllung des Stiftungszweckes unmöglich geworden oder das Allgemeinwohl gefährdet ist. Der Stiftungszweck bestehe laut Satzung in der Förderung von Projekten des Klima- und Naturschutzes. „Ich kann rechtlich nur feststellen: Dieser Zweck verstößt nicht gegen Rechtsnormen und gefährdet nicht das Gemeinwohl“, betonte Bernhardt. Ihr Ministerium dürfe nur diese rechtliche Würdigung vornehmen und gerade keine politische Bewertung vornehmen.

Der Landtag hatte als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine vor fünf Wochen die Landesregierung mit breiter Mehrheit aufgefordert, auf eine Auflösung der Stiftung hinzuwirken. Die 20 Millionen Euro, die Nord Stream 2 in die Stiftung eingebracht hatte, sollen für humanitäre Zwecke in der Ukraine eingesetzt werden. Der Landtag sei sich im Ziel einig. „Jetzt geht es um das Wie“, sagte FDP-Fraktionschef René Domke. Er äußerte - wie auch Redner von SPD und AfD - ebenfalls rechtliche Zweifel an dem von den Grünen vorgeschlagenen Weg.

Die Höhe der Mittel, über die die Klimaschutzstiftung tatsächlich verfügt, bleibt unterdessen weiter offen. Auf eine Frage Damms teilte Finanzminister Heiko Geue (SPD) im Landtag mit, dass die Stiftung bislang keine Steuern an das Land abgeführt habe. Damm verwies jedoch darauf, dass die Stiftung nicht als gemeinnützig eingestuft worden sei, somit Steuern und Gebühren entrichten müsse. „Es muss aufgeklärt werden, ob der Stiftungsvorstand um Erwin Sellering die Abführung von Steuermillionen „vergessen“ hat und ob nun 20 Millionen für den Klimaschutz - oder welchen Zeck auch immer - zur Verfügung stehen oder es eigentlich nach Abzug der Steuern nur die Hälfte dieser Zahl ist“, forderte Damm.

Die Gründung der Stiftung war Anfang 2021 vom Landtag einhellig beschlossen worden. Sie stand allerdings von Beginn an in der Kritik, weil sie neben dem gemeinwohlorientierten Wirken für den Klimaschutz auch einen wirtschaftlichen Teil umfasste. Dieser sollte dabei helfen, die Gasleitung Nord Stream 2 unter Umgehung von US-Sanktionen fertig zu stellen. Wie dies geschehen ist und welche Mittel dafür eingesetzt wurden, darüber erteilt der Vorstand keine Auskunft. Auch in dem jetzt vorgelegten ersten Jahresbericht gibt es dazu keine Informationen. Nach Angaben Bernhardts soll im September der maßgebliche Geschäftsbericht vorliegen.

CDU, FDP und Grüne kündigten an, einen weiteren Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu initiieren. Dieser solle das Verhalten der Landesregierung in Bezug auf den Umgang mit der Pipeline Nord Stream 2 und der Errichtung der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV beleuchten. Zudem soll der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb der Stiftung und möglicher Tochterunternehmen betrachtet werden. Die drei Fraktionen, die ihr Bündnis selbst mit „Jamaika-Opposition“ betitelten, verfügen über genügend Stimmen, um den Sonderausschuss im Landtag auch gegen den Willen der rot-roten Koalition einzusetzen.

Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist seit dem Vorjahr fertig, bekam nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine aber keine Betriebserlaubnis von deutscher Seite. dpa