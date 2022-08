Debatte um späte Zulassung für neue Privatschule

Nach der gerichtlich vermittelten Zulassung einer privaten Schule in Stralsund hält der Streit zwischen Regierung und Opposition über das Vorgehen des Bildungsministeriums an. „Mecklenburg-Vorpommern hat ein Lehrerdefizit, das sich negativ auf das Bildungsangebot für unsere Kinder auswirkt. Und deswegen brauchen wir keine gutsherrenartige Attitüde von SPD-Abgeordneten bei Neuzulassungen von Schulen, sondern wohlmeinende Prüfungen bei Genehmigungsverfahren neuer Bildungsangebote“, erklärte die CDU-Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Bildungsausschusses im Landtag in Schwerin.

Schwerin - Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linke verwiesen in einer gemeinsamen Mitteilung auf die gültigen Zulassungsregeln für Schulen in freier Trägerschaft. „Das Bildungsministerium ist in seinem Agieren an die Privatschulverordnung gebunden“, betonte Linksfraktionschefin Jeannine Rösler. Das gelte auch für das Projekt der Stralsunder Initiative „unseKinder gGmbH“. Der SPD-Abgeordnete Andreas Butzki verwies darauf, dass Kinder und deren Eltern auf die Einhaltung von qualitativen Standards vertrauten. „Nun grundlos Abstriche zu machen, käme einer vorsätzlichen Beschädigung des Rufes unserer Schulen gleich“, sagte er.

Das Ministerium hatte den Antrag auf Eröffnung der Schule zunächst abgelehnt, weil nach dessen Angaben der Nachweis für das Vorhandensein von genügend qualifizierten Lehrer nicht vorlag. Zudem gab es Zweifel an der Eignung der Klassenräume. Nach Vermittlung durch das Verwaltungsgericht Greifwald und der Vorlage geforderter Unterlagen wurde eine Teilzulassung für die Privatschule zum Schuljahresbeginn in gut einer Woche erteilt.

Die Grünen-Abgeordnete Jutta Wegner nannte das Einlenken des Ministeriums richtig. Doch sei der Schritt viel zu spät gekommen. „Die betroffenen Kinder wurden viel zu lange im Unklaren darüber gelassen, wohin sie im kommenden Schuljahr zur Schule gehen werden“, beklagt sie. Zudem seien Schulen in freier Trägerschaft ein wichtiger Teil der Bildungslandschaft und ein Innovationsmotor für moderne Unterrichtsformen sowie Inklusion.

Seit Jahren hält auch in Mecklenburg-Vorpommern der Andrang auf Privatschulen an. Etwa 19.000 Schüler werden dort Mitte August den Unterricht aufnehmen. Mit einem Anteil von 12 Prozent an Privatschülern liegt der Nordosten inzwischen deutlich über dem Bundesdurchschnitt von etwa 9 Prozent. dpa