Demo erinnert an Übergriffe in Lichtenhagen

Sonnenblumen stehen bei der Gedenkveranstaltung vor dem Sonnenblumenhaus. © Jens Büttner/dpa

30 Jahre nach den rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen sind zahlreiche Demonstranten in den Stadtteil gekommen. Statt nur zu erinnern, stellen sie auch Forderungen.

Rostock - In Rostock-Lichtenhagen haben am Samstag Tausende Demonstranten und Demonstrantinnen an die rassistischen Ausschreitungen in dem Stadtteil vor 30 Jahren erinnert und gegen Rassismus protestiert. Nach Polizeiangaben waren es zu Beginn des Demonstrationszugs etwa 3600 Menschen. Die Organisatoren zählten etwas mehr.

„Erinnern heißt Verändern!“, forderten die Menschen unter anderem auf ihren Bannern. Nach Aussage von Imam-Jonas Dogesch, Sprecher der Demo-Organisatoren, sind die politischen Folgen der Ausschreitungen immer noch aktuell. So habe die danach beschlossene Asylrechtsverschärfung de facto das Recht auf Asyl abgeschafft. Flüchtlinge seien außerdem immer noch von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt.

30 Jahre lang sei zudem die Perspektive von Sinti und Roma nicht beachtet worden, die auch von den Ausschreitungen betroffen waren. Sein Höhepunkt sei der Redebeitrag der Tochter eines der Roma gewesen, die 1992 in der Aufnahmestelle in Lichtenhagen gewesen seien, erklärte Dogesch.

Rednerinnen betonten unter anderem, dass Lichtenhagen kein Einzelfall gewesen sei und verwiesen auf andere Angriffe Anfang der 1990er Jahre. Polizei und Sicherheitsorgane wurden teilweise deutlich in Sprechchören kritisiert, etwa wegen des Umgangs mit den Morden der rechtsextremistischen Terrorzelle NSU.

Ein Bündnis aus Vereinen und Initiativen hatte in ganz Deutschland für die Demonstration in Lichtenhagen mobilisiert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten unter anderem mit Bussen an. Unter den Blicken von Anwohnerinnen und Anwohnern zogen sie durch Lichtenhagen und einen angrenzenden Stadtteil. Von der Polizei hieß es nach etwa zwei Dritteln der Veranstaltung, diese sei friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen.

Im August 1992 hatten Anwohner und Neonazis unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt. Die Ausschreitungen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte. dpa