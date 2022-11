Denkmal für NSU-Opfer Turgu mit Farbe beschmiert

Unbekannte haben das Denkmal für den am 25. Februar 2004 in Rostock von Rechtsextremisten des NSU ermordeten Mehmet Turgut mit Farbe beschmiert. Auf beiden Bänken des Denkmals seien unleserliche Schriftzüge in schwarzer Farbe und auf einer Bank auch in der Farbe Lila angebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Rostock - Es liefen Ermittlungen zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung, auch der Staatsschutz ermittelt demnach. Allerdings seien bei den Schriftzügen auf den ersten Blick keine Hinweise auf ein politisches Motiv für die Schmierereien erkennbar, hieß es.

Der 25-jährige Mehmet Turgut war das fünfte Opfer des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU). Er wurde in einem Imbissladen erschossen. Die Täter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren am 4. November 2011 tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden worden, ihre Komplizin Beate Zschäpe wurde kurz darauf festgenommen und vor Gericht gestellt. Sie erhielt lebenslange Haft.

Der NSU wird unter anderem für die Ermordung von acht türkischstämmigen und einem griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie einer Polizistin verantwortlich gemacht. dpa