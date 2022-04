Denkmalgeschützte Drehbrücke in Warnemünde wird repariert

Die Fußgänger-Brücke zwischen dem Bahnhof Warnemünde und dem Ostseebad selbst wird vor allem in den Sommermonaten und Wochenende von Tausenden Menschen überquert. Nur wenig wissen, dass die Brücke denkmalgeschützt ist

Rostock - In Warnemünde haben am Montag die mehrmonatigen Instandsetzungsarbeiten der denkmalgeschützten Drehbrücke über den Alten Strom begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Juli dauern, wie die Stadtverwaltung berichtete. Der Fußgängerverkehr auf der Brücke, die im Jahr 1903 fertiggestellt wurde, werde aufrechterhalten, sei jedoch in der Breite eingeschränkt.

Teilweise werde auch der freie Blick von der Brücke herab auf den Alten Strom versperrt sein, dies erfolge jedoch nicht gleichzeitig auf gesamter Brückenlänge. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits vor zwei Wochen beginnen. Wegen der Erkrankung von Baustellenpersonal und verlängerter Lieferfristen von Baumaterialien wurde der Start auf diesen Montag verschoben.

Den Angaben zufolge sollen die Holzbohlen des seitlichen Gehweg-Belags erneuert werden. Darüber hinaus erfolgen am Stahltragwerk des Überbaus Korrosionsschutzarbeiten. Dabei werde Rost entfernt und die Korrosionsschutzbeschichtungen erneuert. Die denkmalgerechte Farbgebung werde beibehalten. Für den Schutz vor Witterungseinflüssen bei den Arbeiten und den Schutz der Verkehrsteilnehmenden sowie des Gewässers werde die Brücke teilweise eingehaust. dpa