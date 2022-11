Deutlicher Rückgang: Nur noch 214 Corona-Teststellen in MV

Teststreifen liegen in einer Corona-Teststelle auf einem Tisch. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Anfang des Jahres gab es noch 500 Corona-Teststellen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zahl geht nun weiter zurück. Woran liegt das?

Schwerin - Die Zahl der Corona-Teststellen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Laufe des Jahres deutlich zurückgegangen. Wie das Gesundheitsministerium auf Nachfrage mitteilte, gab es am 1. November im Land 214 Möglichkeiten, an denen Corona-Schnelltests angeboten werden. Zu Beginn des Jahres hatte es laut Ministerium rund 500 Teststellen gegeben. Der Rückgang wird mit dem rückläufigen Infektionsgeschehen und der gesunkenen Nachfrage begründet. Dazu kommen aber weitere Testmöglichkeiten etwa bei Apotheken, Zahnärzten, Rehaeinrichtungen oder Rettungsdiensten.

Über die Zahl der durchgeführten Schnelltests gab es keine Informationen, da diese nicht vom Gesundheitsministerium erfasst werden. Bei den PCR-Tests war in der zuletzt erfassten Kalenderwoche vom 14. bis 20. November ein Rückgang um 6,8 Prozent auf 15.816 zu verzeichnen. dpa