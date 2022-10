Deutsche Entertainment übernimmt Musikfestivals

Der Unterhaltungskonzern Deutsche Entertainment (DEAG) hat die Mehrheit an den Musikfestivals Airbeat One und Indian Spirit in Mecklenburg-Vorpommern übernommen. Damit baue die DEAG ihre strategischen Geschäftsaktivitäten im Bereich Festivals aus und stärke ihre führende Position, teilte das Berliner Unternehmen am Dienstag mit.

Lübtheen/Berlin - Bislang war die Firma Music Eggert in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Alleinveranstalter beider Festivals. Eggert hatte Airbeat One auf dem Flugplatz von Neustadt-Glewe Anfang der 2000er Jahre gegründet und über die Jahre zum größten Festival für elektronische Musik im Norden gemacht. Das Goa-Festival Indian Spirit gibt es seit 1999 in Eldena bei Ludwigslust und gilt als konkurrenzlos in Deutschland. Zuletzt hatte es den Angaben zufolge rund 20.000 Besucher.

Die DEAG und auch Music Eggert versprechen sich von der Mehrheitsübernahme Synergieeffekte, etwa bei der Verpflichtung von Künstlern, beim Ticketing oder beim Einkauf von Dienstleistungen. Wie vielen Festivals hätten die Corona-Pandemie und stark gestiegene Einkaufspreise auch den Veranstaltungen von Music Eggert zugesetzt, sagte Rolf Eggert der Deutschen Presse-Agentur.

Die DEAG betreibt nach eigenen Angaben mehr als 30 Festivals mit aktuell über 580.000 Besuchern in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Irland. Dazu zählten unter anderem die elektronischen Festivals Nature One, Mayday und Ruhr-in-Love.

Rolf Eggert werde als Anteilseigner das Indian Spirit gemeinsam mit seinem Team um Geschäftsführer Sebastian Eggert, das komplett beim Festival bleibe, langfristig weiterführen, hieß es weiter von der DEAG. Nach der Übernahme der Mehrheit an Airbeat One im Juli arbeite die DEAG auch dort weiter mit Sebastian Eggert zusammen. dpa